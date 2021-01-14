全球運費飆升　疫後經濟復甦添變數

新冠肺炎疫情肆虐之際，供應鏈所受到的衝擊正席捲全球經濟，或將扼殺亞洲貿易主導的復甦，令企業更難應對飆漲的貨運成本，便今年全球經濟再度陷困。

疫情初期紙巾和居家辦公用品之類消費品短缺，已經讓位於全球一體化程度最高的汽車製造業遇到零組件短缺的問題。當中，福士集團(Volkswagen)被迫削減在德國的全球最大汽車製造廠的生產計劃，並警告供應限制可能蔓延到全球。本田汽車遇到了採購汽車製造用晶片的難題，正在削減北美５個工廠的產量。

美國和歐洲的供應交付時間再次延遲，供應瓶頸更加明顯。報道引述野村控股駐新加坡宏觀研究全球主管Rob Subbaraman指出，這不利於西方的工業生產，應會造成庫存急劇下降，產出價格面臨上升壓力。

這還加劇了工業失衡，消費和醫療健保行業仍然缺少貨櫃，將零組件和制成品從中國內地、台灣、南韓及亞洲其他出口型經濟體運送出境。報道引述美國貨運代理公司Flexport Inc.全球海洋副總裁Nerijus Poskus表示，全球還需要50萬個20呎的貨櫃，大約足以裝滿25艘正在營運的最大船舶，才能滿足當前的需求。

同時，跨太平洋航線的標準貨櫃費率較一年前翻了兩番，而且這還沒有算上設備附加費和保證裝載的額外費用。雖然，去年支付運費的人都知道，真實的運輸成本甚至比最近提高後的運費還要高，他預計今年運費只會進一步增加。

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