去年內地純電動汽車銷量　上汽通用五菱稱冠

內地媒體報道，據乘聯會數據，去年上汽通用五菱在內地的純電動汽車銷量稱冠。

去年，上汽通用五菱旗下小型純電動汽車銷量達到17.4萬輛，其中宏光MINIEV年度銷量突破12.76萬輛，9至12月連續4個月蟬聯內地新能源車銷量冠軍。

另外，《中國小型純電動乘用車出行大數據報告》顯示，去年上汽通用五菱在小型純電動乘用車市場中，佔有率高達51%，產品月均上線率達93%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020