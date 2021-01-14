消息指嗶哩嗶哩已完成全購繪夢動畫
2021年01月14日 12:06
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內地傳媒引述天眼查App顯示，近日繪夢動畫的關聯公司上海繪界文化傳播有限公司發生工商變更，天津梧桐樹成長股權投資基金合夥企業、深圳前海慧智通寶投資基金合夥企業、三千世界(崑山)文化產業投資合夥企業退出投資人之列，原股東上海幻電信息科技有限公司成為最大股東，持股比例增至100%。
這意味在美國納斯達克上市的中國影片網站嗶哩嗶哩(Bilibili，簡稱B站)完成了對繪夢動畫的全資收購，成為唯一股東。據講，繪夢動畫此前曾獲騰訊控股(00700)投資。
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