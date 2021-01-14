綠葉製藥：治療精神分裂症注射製劑瑞欣妥獲內地批准上市

監督管理局批准上市，為集團第1個由長效緩釋平台開發的獲批上市創新製劑。

瑞欣妥®是用於治療精神分裂症的每2周注射一次的緩釋微球肌肉注射製劑。

除中國市場外，瑞欣妥®還在多個海外市場進行開發。目前其在美國處於上市申報階段，在歐洲完成I期臨床試驗，未來計劃在多個新興市場開發並上市。其專利在中國(包括大陸及香港)、美國、歐洲、日本、南韓、俄羅斯、加拿大及澳洲均獲得授權，專利期至2032年。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020