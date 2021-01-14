世紀寒流來襲：繼中國後　日本亦發供電警報

去年起中國內地多區限電，有指是因為內地抵制澳洲煤炭進口導致，而官方則解釋是冬季異常寒冷和復工需求過大有關。不過，最新就連日本也發供電警報，原因是創紀錄的寒流來襲，導致取暖電力需求大增，加上發電燃料短缺，似乎可引證內地官方的說法正確。惟兩國供電問題，對首季經濟影響有多大，則尚待評估。

外媒報道，日本致力於減碳，主要發電燃料是液態天然氣，相關供電佔全國約40%，但液態天然氣庫存短缺，令供電持續緊張。

去年10月，日本政府曾宣布會朝向2030年停止燃煤火力發電方向努力，電力公司J-Power位於長崎縣的松島火力發電廠上周因碎煤設備故障停止運轉，原本修復速度也不快，現在卻由於電力緊張，準備緊急啟動，改用重油為燃料。

資料顯示，日本全國各地近期電力使用率都超過95%，周二(12日)晚關西地區甚至到達99%，若再往上就會面臨減壓供電、停電。報道指出，電廠採購液態天然氣都是長期合約，但電力需求暴增超過預期，以至於未能提前確保存量，追加採購現貨也需要兩個月左右才能到位，因此供電緊張問題短期無法解決。

分析指日本電企雖已不計成本加速採購，但東北亞全境都陷入寒流之中，各國都在搶，增加進貨難度。1月上旬液態天然氣亞洲現貨價已漲至每百萬英熱(BTU，約等於1055焦耳)21美元，是一個月前2.6倍，亦有指日本西部有部分電企天然氣庫存已近清倉。

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