上述淨利潤下降主要是由於受到新冠疫情的爆發對市場狀況產生一定衝擊。疫情對工程成套項目的執行和開發的影響，主要是人力、設備物資採購供應及資金等方面，造成工程拖期、成本增加。對貿易和其他服務業務，疫情導致採購、交貨、發運等環節都不同程度有所延後，後續訂單銜接產生連鎖反應。部分業務中的商務糾紛造成一定影響。

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