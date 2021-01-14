半日沽空金額103億元 騰訊佔11%
2021年01月14日 12:38
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半日共有602隻股份被沽空，涉及金額103.62億港元，佔大市成交9.4%。騰訊沽空金額11.44億元，佔沽空總額11.05%；保利協鑫能源沽空金額6.83億元，佔沽空總額6.59%；中國平安沽空金額約6.51億元，佔沽空總額6.29%；盈富基金沽空金額4.46億元，佔沽空總額4.3%；吉利汽車沽空金額4.43億元，佔沽空總額4.28%。
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