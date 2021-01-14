領展與法巴及星展銀行簽訂可持續發展表現掛鈎英鎊貸款
2021年01月14日 12:43
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領展(00823)宣布，分別與法國巴黎銀行及星展銀行簽訂，將去年8月達成的兩項合共二億英鎊5年期貸款，轉為與可持續發展表現掛鈎的貸款。這是領展首次簽訂以英鎊為貨幣單位的可持續發展表現掛鈎貸款。
領展表示，去年8月分別與法國巴黎銀行及星展簽訂兩項英鎊貸款，為領展收購倫敦金絲雀碼頭辦公大樓The Cabot提供部分融資。The Cabot是領展在英國首項收購的資產，物業榮獲英國建築研究院環境評估方法(BREEAM UK)的「非常優秀」評級。有關貸款款項用作一般企業用途，包括實踐可持續發展的倡議。貸款在轉為與可持續發展表現掛鈎後，如領展在預先議定的可持續發展表現範疇中達標，即可獲得貸款利率下調，以鼓勵落實可持續發展計劃。
領展、法國巴黎銀行及星展均簽署《聯合國全球契約》，致力於各自的業務領域推動可持續發展的目標。
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