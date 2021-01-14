香港小微企疫下增加投資支付工具　感應式達63%居首

Visa發表研究報告指，疫情下香港小型及微型企業增加對新興支付工具的投資，其中感應式支付方式以63%位居榜首，在所有調查市場中最高，並高於全球平均的44%，預計香港小型及微型企業今年將繼續邁向電子商務轉型，新興支付工具如「先買後付」及流動感應收款亦日益普及，使保安和預防欺詐層面的議題備受關注。

疫情改變市民消費及支付模式，研究結果顯示，近5成香港小型及微型企業對今年經營業務的最大關注是消費者行為改變，去年此為第二大憂慮，佔37%；第二關注則為市場營銷和發掘潛在客戶，佔近4成。

接近所有受訪的香港小型及微型企業在過去3個月曾經調整本身的經營方式，並遇到消費者擔心使用新科技時被欺詐的問題，分別高於全球83%及70%。

消費者方面，9成香港的消費者認為在門市購物時應該有多種電子支付方式以供選擇。64%受訪者認為流動支付應用程式是最需要的感應式支付方式，高於全球平均的40%。59%香港消費者已經習慣減少使用現金，47%習慣盡可能選擇網上購物。

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