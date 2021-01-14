千億北水南來湧港掃貨　港股仲有排升？

元月以來，北水持續南下來港股掃貨。有分析指，在海外貨幣政策寬鬆和弱美元趨勢下，內地經濟復甦更加搶眼，加上內地信用環境趨緊，預計今年港股將迎來盈利增長和估值回升，牛市可期。

事實上，今年才過兩周，內地新基金發行市場火爆，這些資金都並非全部流向A股，而是流往港股。內地傳媒報道，開年出現的16只「日光基」並不只投A股，其對港股的投資比例最高可達50%。若以機構對1月新基金市場最高募集3,000億元人民幣的預測，再按照港股的投資比例計算，3,000億元人民幣資金中，最高可有1,400億元人民幣資金流向港股。

數據顯示，自1月4日起，南向資金已經連續7個交易日淨買入在百億元以上，截至周二(12日)，南向資金今年以來累計淨流入已逾950億港元，這些資金有相當比例來自那些去年在A股「躺賺」的基金經理，倉位開始逐步南移，皆因港股估值優勢備受資金關注，機構普遍認為港股在今年或有機會，A股上升2年後大部分估值已不便宜，當前恒生AH溢價指數仍在高位，對內地資金極具吸引力。

報道引述光大證券的研究報告指，香港市場整體盈利的70%左右源自中資股，全市場盈利增速與內地經濟密切相關。今年上半年，低基數效應和全球經濟大概率震盪復甦，內地經濟有望保持較高增速，進而帶動港股盈利高增長。港股作為離岸市場，對盈利趨勢反映尤為充分，過去內地經濟基本面向好港股盈利增速向上時，港股走牛且相較A股有望獲得更好的收益。

此外，報道引述嘉實瑞成基金經理張金濤指，伴隨中概股回香港做二次上市，也慢慢的納入到恒生指數，現在指數的結構變得更加有增長性，港股具有估值低位、長期盈利向好、中長期流動性有望寬鬆和行業結構長期優化4大優勢，今年港股投資機會大概率強於A股。

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