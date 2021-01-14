宏利推出新年投保優惠　涵蓋儲蓄計劃及自願醫保等

宏利香港宣布推出一系列新年投保優惠，涵蓋多款不同類型的健康及理財產品，包括儲蓄計劃、自願醫保計劃及危疾保險等。其中，專為可扣稅產品度身訂造的「稅季限定」優惠，可享高達20%保費折扣。

另外，因應市場對醫療及健康保障需求日增，宏利亦宣布，其自願醫保旗艦產品「宏利全護航自願醫保靈活計劃」推出三大升級保障，包括優化附加醫療保障賠償基準、縮短未知的投保前已有病症之等候期及計劃內「基本保障」類別不再設每年保障限額。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020