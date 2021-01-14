調整架構！花旗將兩個財管業務整合至新部門

花旗集團調整財富管理部門架構，宣布將零售銀行業務及機構客戶業務中的財富管理團隊結合，並將花旗私人銀行及零售銀行財富管理業務，整合在新部門Citi Global Wealth內，日後透過Citi Global Wealth這單一平台為客戶服務。

花旗行政總裁Michael Corbat及花旗主席兼候任行政總裁Jane Fraser表示，將財富管理變成主要的差異化因素，並加強其回報，將會是未來集團策略的關鍵元素。

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