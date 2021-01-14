世界黃金協會：三大因素利好金價　央行將保持購金步伐

世界黃金協會發布今年黃金市場展望，認為黃金投資仍將得到良好的支持，而黃金消費則應受益於新生的經濟復甦，這在新興市場將更加顯著。

該會相信，未來投資者會將低利率環境視作增加風險資產的機會，並期盼經濟復甦即將到來。儘管如此，投資者仍可能面對潛在的投資組合風險，包括政府預算赤字激增、通脹壓力及股票估值高企的情況下可能回調，將利好黃金走勢。

央行需求方面，該會預計今年各國央行保持淨購金步伐變化不會太大，他們有充分的理由繼續青睞黃金，並將其作為外匯儲備的一部分，加之低利率環境，黃金的吸引力將得以繼續保持。

另邊廂，去年金礦產量出現下降之後，有望在今年實現恢復。金礦停產的情況在去年第二季達到頂峰，此後便有所改善。該會認為，今年的發展形勢仍存在不確定性，但隨着世界從疫情中恢復過來，金礦停產的情況很可能會有所減少，這有望移除金礦公司去年遇到的部分挫折。

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