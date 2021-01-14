炒到外太空！科技女股神將推新ETF　概念股飆升

人稱「女版巴菲特」的伍德(Catherine Wood)又有新新搞作！根據周三(13日)曝光的申報文件，她計劃推出「方舟太空探索ETF」，料投資軌道航太、次軌道航太、推進技術及航太受益者相關範疇的股份。雖然成分股尚未揭盅，但相關股份在美股市後交易時段先行炒上，其中維珍銀河(Virgin Galactic)勁升14%；Maxar Techonologies飆逾15%。

根據方舟投資(ARK Investment Management)向美國證券交易委員會(SEC)提供的資料，「方舟太空探索 ETF」的代碼為ARKX，主要追蹤經營太空探索和創新的美國企業和全球公司。

伍德為方舟投資創辦入兼CEO，因投資多隻高增長科技股獲得驕人成績而聲名大噪，有科技「女股神」之稱。她操盤的「方舟創新 ETF」去年成為全球最大主動型ETF。而全球表現排前十名的ETF中，共有5隻出自方舟投資，而且全都由她操盤。

經過去年驚人增長後，如今方舟投資的ETF合共管理415億美元(約3,237億港元)資金，較一年前不足35億美元大幅增加。

儘管新冠肺炎疫情肆虐全球，太空產業在2020年仍錄得穩定增長，投資金額已見回升，顯示投資者對這個只有少數公司上市的產業依然保持興趣。展望今年，太空產業料有更多公司上市，可能走傳統IPO程序，也可能藉由特殊目的收購公司(SPAC)借殼上市。

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