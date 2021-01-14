UNIQLO母企迅銷首季盈利微跌0.7%

以地區分布計算，日本UNIQLO事業分部第一季度經營溢利為600億日圓，按年增長55.8%。海外UNIQLO事業分部經營溢利為414億日圓，按年增長9.5%。

GU第一季度收益為765億日圓，按年增長4.9%，經營溢利為136億日圓，按年增長9.9%，錄得收益及溢利雙增長。

第一季度綜合毛利率較上年度同期改善2.2個百分點，錄得52.4%。銷售、一般及行政開支佔收益比率同比改善1.5個百分點，錄得34.4%。但因日圓兌美元匯率較期初時有所上漲，融資收入及成本項下計入匯兌虧損等，錄得淨損失59億日圓。

集團維持全年盈利預測不變，預期全年盈利1,650億日圓，按年增長82.6%；每股股息預測不變，總計為480日圓，其中包括中期及期末派息各240日圓。

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