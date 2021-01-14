中洲置業火炭項目軟銷　夥區內藝術家創作3D畫廊

中洲置業積極部署今年推售港鐵火炭站旁大型住宅項目，現率先進行市場軟銷工作，發展商夥拍「藝力火炭」向8位當區藝術家徵集過往作品，包括陶瓷、水墨畫、木雕等，再創作成8個虛擬3D畫廊，背景分別有隧道、火星、太空艙等等，除為藝術家提供免費戶外展覽場地外，更為建築項目注入生氣、活力，亦可美化社區，最重要是貫徹公司品牌信念，把藝術及創意融入發展項目。

公眾人士可穿梭於火炭區不同的工作室之間， 參與導賞團、座談會、工作坊及路邊藝術等豐富節目，親身感受融入環球藝術創意氣息的火炭社區， 開放日於2021年1月中下旬一連兩個周六、日舉行。

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