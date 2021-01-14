珀麗灣本月暫錄10宗買賣成交　兩房賣613萬元

美聯劉寶琪表示，樓市交投轉旺，馬灣珀麗灣本月已暫錄約10宗二手成交，近月並連錄多宗成交，其中6座低層G室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享開揚園景，以613萬港元成交，呎價約11,544元。原業主早前開價約630萬元，買家為外區首置客。資料顯示，單位2016年4月成交價以約433.8萬元，現帳面大幅升值約179.2萬元或約41.3%。他又指，另一宗為21座中層G室兩房戶，實用面積約532方呎，向東南享園景，以625萬元成交，呎價約11,748元，買家為外區換樓客。原業主月前開價約650萬元放盤。

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