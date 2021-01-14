全球智能手機去年出貨量降8.8%　5G機逆市上升

市調機構Digitimes Research調查發現，由於新冠肺炎大流行削弱手機的需求和出貨量，全球智能手機的出貨量在去年按年下降8.8%，至12.4億部。隨着5G浪潮，年內支援5G的手機的全球出貨量達到2.8至3億部，高於去年的2,000萬部。

當中，2020年第一季，全球智能手機出貨量按年下降超過20%，第二季度錄得雙位數跌幅，第三季及第四季度有所回升。

2020年排名首6位的智能手機品牌是三星電子、蘋果公司、華為、小米、Oppo和Vivo。蘋果公司和小米的出貨量較上年增長逾10%，三星和華為的出貨量均雙位數下降。

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