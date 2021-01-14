騰訊旗下7款App遭廣東當局責令整改

廣東省通信管理局日前發布通知，責令共209款應用程式(App)整改或關停。其中，深圳市騰訊計算機系統有限公司旗下的7款App上榜，包括手游寶、天天象棋、逆戰助手、騰訊遊戲管家、騰訊遊戲助手等。

當局指出，上述的209款App中，被責令整改的201款侵害用戶權益和安全隱患問題App，遊戲類30款、金融類30款、工具類26款、生活服務類19款、聊天社交類18款、購物類17款、音樂視頻類15款、旅行交通類13款、拍照攝影類8款、教育類7款、醫療健康類7款、辦公類6款、新聞閱讀類5款。另外有8款違法有害App被查處關停。

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