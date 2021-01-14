世邦魏理仕料今年甲廈及街舖租金跌5%至10%

陳錦平(左1)去年新冠肺炎疫情令香港經歷有史以來最差的經濟收縮。

世邦魏理仕就香港商業市場作出回顧及展望，該行香港區研究部主管陳錦平稱，去年新冠肺炎疫情逐波爆發，香港經歷有史以來最差經濟收縮，工商舖各範疇都出現跌幅。

去年整體甲級寫字樓市場錄得220萬方呎負吸納量，為有紀錄以來最大收縮，以中環、上環及金鐘最顯著，相關面積達84萬方呎。上季甲廈空置率攀升至9.9%，為2009年第2季後最高。

截至2020年底，市場有800萬方呎空置寫字樓面積，是1999年12月以來最高紀錄，若以平均每年吸納量約150萬方呎計算，至少要3年時間，才能回復至約300萬方呎的平均空置水平。租金在疫情下明顯受壓，去年甲級寫字樓租金全年下跌17.4%。在各核心區中，以灣仔及銅鑼灣下跌20.1%最為遜色。

該行香港顧問及交易服務—辦公樓執行董事駱應銘預期，2021年上半年寫字樓租金仍可能受壓，業主仍然面對空置率上升，預期今年租金將跌5%至10%，大部分跌幅來自上半年。

此外，2020年零售市道遭受重創，上季整體街舖租金按季下降8.9%，全年跌幅達27.2%，是有紀錄以來最大跌幅。商場業主透過提供市場營銷和其他促銷活動支持租戶，因此商場整體租金相對平穩，全年跌幅僅約5.6%。

受惠於口罩商伺機進駐一線零售街道，以及年底短租個案增加，上季4個核心零售區的一線街道空置率稍為回落至15.7%。由於防疫措施仍然生效，預計上半年的零售租賃需求仍然有限，高空置率仍會維持一段較長時間，但預計核心購物區的街舖租金，今年跌幅將比去年溫和，預計全年下跌5%至10%。

工廈市場為去年表現相對較好，其中倉庫空置率在去年第4季按季下跌0.6個百分點，至年底報約3.6%。全年租金則下跌約6.8%，是2002年以來最大跌幅。

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