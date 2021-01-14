金價回落　道期升78點

美匯指數報90.39；港匯高見7.7530；離岸人民幣(CNH)見6.4652；美元兌日圓報升破104關；歐元企1.2149；英鎊見1.3650。金價進一步跌至1,840美元。布油企穩56美元，紐油報53美元。道指期貨升78點。

●市後關注點

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數

●日本去年倒閉企業數目竟創31年新低？原來因為…

●美國貿易代表提名人戴琪：拜登經貿政策將優先保護勞工。

●投資機構警告：40萬名商船水手上岸無期，供應鏈風險急升。

●中美科技戰格局短期難改，華為別指望會獲拜登放生…

●布局黃金倉位此其時？分析睇好金價上望2,800美元！

●美國雲端儲存商Dropbox全球裁員11%，股價急跌。

●美國紐約市長：終止與特朗普集團的所有商業合同。

●響應美國制裁行動，標普道瓊指數將剔除中海油。

●傳渣打正積極物色新CEO人選。

●炒到外太空！科技女股神將推新ETF，概念股飆升。

●世界黃金協會：三大因素利好金價，央行將保持購金步伐。

●內地地方債額度至今未下達，或為財政政策正常化先兆。

●中國去年出口按年增長4%，美國為第三大貿易夥伴。

●阿里傳本周發行80億美元債，投資者仍未收到推介材料。

●香港小微企疫下增加投資支付工具，感應式達63%居首。

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