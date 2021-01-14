【產經直播】大型科網股擺脫頹勢？
2021年01月14日 16:17
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港股持續向好，恒指周四(14日)升足全日，最多升275點，最終收報28,496點，升261點。美國眾議院通過彈劾總統特朗普，加上拜登即將上任，中美緊張關係有望緩和？港股有望再睇高一線？
有傳美國不將阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)等內地科企納入制裁名單，新經濟股普遍做好，三大平台經濟股ATM均彈逾5%，終於走出陰霾？至於一眾SaaS股亦有資金炒作，中國有贊(08083)及微盟集團(02013)即市升約1成，又追唔追貨好？
美國禁令相關股繼續有資金流入，三大中資股繼續有得彈，低位撈貨食住一半先？WTI期油近日上升至每桶52至53元美元水平的1年高位，不過3桶油則個別發展，中國海洋石油(00883)即市彈最多8%，現水平先追油股仲有冇水位？
多隻新股周五上市，當中認購反應相當熱烈的醫療SaaS股醫渡科技(02158)超額認購逾1,600倍，以上限價26.3元訂價，追揸股策略係點？
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