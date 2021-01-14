歐股早市個別發展　Centrica飆4%

新冠肺炎疫情持續肆虐歐洲，市場再度變得謹慎，歐股早市個別發展，其中英股升0.05%；德股升0.23%；法股跌0.03%。

英國超市Tesco截至1月9日的6個星期的可比較銷售按年增加8.1%，股價跌0.58%。

英國建築商Taylor Wimpey表示，在截至12月31日的年度英國完成的總產量下降了約39%，主要是由於停工對第二季度生產的影響，但符合市場預期。Taylor Wimpey股價跌2.02%。

跨國能源公司Centrica表示，預計去年淨債務按年跌10%至28億英鎊，經調整每股溢利好過預期，股價飆4.3%。

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