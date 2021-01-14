啟德MONACO周六截票　料可衝破3000登記

大型新盤推售吸引購買力加速流入一手樓市。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO落實星期日開售145伙，收票反應持續踴躍，截至今(14日)晚料可錄約2,800個登記，料星期六(16日)截止接受認購後可錄逾3,000個登記，預計周日(17日)銷售反應理想，好大機會下周進行次輪銷售。

因應不少投資者有意選購單位收租，是次特別夥拍同系夏利文物業管理，成立超過10人的新團隊，為項目買家提供一站式租務管理服務，包括放盤、睇樓及合約處理等工作，亦會提供詳細書面報告，收費料較市場上一般地產代理為低。

同系山頂道77至79號豪宅項目，樓書明(15日)將會上網，料下周開始接受預約參觀現樓洋房，是次設有2間連裝修示範屋。

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