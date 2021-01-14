金融學院委任郭國全為行政總裁　任期兩年

香港金融管理局公布，金融學院今日(14日)委任郭國全為行政總裁，領導金融學院以及其轄下香港貨幣及金融研究中心的工作。任期為兩年，於下周一(18日)起生效。

郭國全曾任星展銀行(香港)獨立非執行董事、香港特別行政區政府經濟顧問、及渣打銀行東亞區總經濟師。他亦曾任香港貨幣及金融研究中心董事會成員和外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員，並在多個香港政府的委員會以及教育機構服務。

金融學院主席兼金管局總裁余偉文表示，郭氏在公營及私營部門均擁有豐富經驗，並具備研究和人才培育方面的知識，希望通過合作進一步鞏固香港的國際金融中心地位。郭國全表示，金融學院在維持香港國際金融中心的競爭力發揮重要作用，冀學院能促進香港金融業領袖人才發展及貨幣和金融研究。

金融學院由香港各金融監管機構共同成立，旨在培育金融業領袖人才及推動貨幣與金融研究。

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