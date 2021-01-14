港產虛銀WeLab換舵手　李家達獲委任行政總裁

港產虛擬銀行WeLab Bank(匯立銀行)宣布，已委任現任執行董事兼替任行政總裁李家達為行政總裁，接替早前因個人原因離任的謝學海。

李家達從2018年起參與匯立銀行的籌建，而加入WeLab前，曾在多間國際金融機構出任要職，包括滙豐銀行以及前渣打銀行消費信貸附屬機構安信信貸的管理職務。

值得注意的是，此為匯立由2019年4月獲發牌起，第二度更換舵手，前執行董事兼行政總裁梁永祥於2019年退休，當時由副行政總裁謝學海接任。

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