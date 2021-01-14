台積電上季純利升23%　創新高

世界最大晶片代工廠台積電公布，去年第4季合併營業收入約3,615.33億新台幣(下同)，按年升14%，稅後純利約1,427.76億元，按年升23%，每股盈利5.51元(折合美國存託憑證每單位為0.97美元)，純利與每股盈利創新高。

當中，5納米製程出貨佔台積電去年第4季晶圓銷售金額的20%；7納米及16納米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的29%和13%。總體而言，先進製程(包含16納米及更先進製程)的營業收入達到全季晶圓銷售金額的62%。

台積電指出，第4季的營業收入受惠於5G智慧型手機的推出和高效能運算相關應用，對於該公司領先業界的5納米製程的強勁需求。邁入今年第1季，預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績增長。

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