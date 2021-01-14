5隻新股周五掛牌 醫渡科技炒高1.4倍
2021年01月14日 16:46
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5隻新股周五(15日)掛牌，據耀才暗盤交易中心資料，3隻錄得升幅，2隻潛水。
有望成為超購及凍資王的醫渡科技(02158)，暗盤早段高見64.2港元，較招股價26.3元，炒高1.44倍。以每手100股計，一手帳面暫獲利3,790元。
中國汽車平台網上車市(01490)暗盤價高見1.9元，較招股價1.23元，升0.67元或54.4%。
中成藥生產商現代中藥集團(01643)高見1.27元，較招股價1.18元，高1.69%。
內地劇集製片商及發行商稻草熊娛樂(02125)跌穿招股價，該股早段曾高見6.3元，最新報5.78元，較招價5.88元低1.36%。
以下限13.46元定價的中國物業管理公司榮萬家生活服務(02146)，暫報13.2元，低招股價0.22元或1.63%。
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