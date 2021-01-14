1月20日前全球大亂？末日博士警告：特朗普向伊朗開戰

外國傳媒報道，曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)警告，僅剩數天就要離任的美國總統特朗普，仍有時間製造更多混亂，包括向伊朗發射戰術核彈，而在未來數年內，美國很有可能成為全球地緣政治不穩定的新中心。

他指出，美國曾是民主、法治、善政的燈塔，現在卻更像是「香蕉共和國」，世界各地的威權領導人現在都在嘲笑美國，美國的軟實力在過去4年已遭受嚴重損害，特朗普引發暴亂的失敗，進一步削弱了美國地位，但更糟糕的是，在拜登1月20日就職前，特朗普仍有時間製造更多混亂。

他警告，俄羅斯、中國、伊朗、北韓等美國的戰略對手，恐利用美國的混亂局面，散布虛假資訊或發動網絡攻擊，包括可能針對美國關鍵基礎設施的攻擊，走向絕路的特朗普，可能會下令對伊朗主要核設施發動攻擊，且可能使用戰術核彈頭；特朗普政府已進行首次裝載戰術核武的隱形轟炸機及戰機演習，向伊朗示意其空中防禦系統根本無用。

魯比尼研判，對伊朗發動襲擊的可能性，或許會讓美國副總統彭斯援引美國憲法第25條修正案讓特朗普下台，但即使如此，鑑於特朗普仍掌控共和黨及其支持基礎，如同前美國總統尼克遜被繼任者福特特赦一樣，特朗普很可能也被彭斯特赦。

由於特朗普正在考慮的自我特赦可能不符合憲法規定，因此有理由相信，特朗普將四處摸索其他創造性解決方案，如果下令攻擊伊朗，然後在被視為烈士後被特赦，他既可以保住自己的支持基礎，又可以逃避責任，而如果這聽起來尼祿末日般瘋狂，那是因為現實正是如此，「美國的衰落似乎正在加速進行」。

無論如何，魯比尼最後表示，在未來數月和數年內，美國很有可能成為全球政治和地緣政治不穩定的新中心，美國盟友需要對沖特朗普主義在未來回歸的可能性，美國的戰略對手也將繼續試圖通過不對稱作戰破壞美國的穩定，「這個世界將經歷一段漫長、醜陋、坎坷的過程」。

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