馬來西亞前總理馬哈蒂爾：拜登將結束「愚蠢」的貿易戰

外電引述馬來西亞前總理馬哈蒂爾(Mahathir Mohamad)認為，雖然中美應該解決貿易不平衡問題，但預計即將上任美國總統的拜登不會繼續與中國進行「愚蠢」的貿易戰，他更指現任美國總統特朗普對東南亞「幾乎一無所知」！

他指出，期望拜登將有別於特朗普，因為特朗普幾乎和每個國家作對，但拜登可能會扭轉特朗普的美國優先政策，並和許多國家建立某種諒解或友好關係，而很多國家在過去曾經非常支持美國。

然而，他同時強調，馬來西亞和大多數國家一樣，需要非常謹慎的對待中國，尤其中國對待國內穆斯林的方式並不好，但不能和中國正面衝突，要應對中國，必須非常小心。

馬哈蒂爾曾以93歲的高齡就職馬來西亞第7任首相，任內更暫停中國在該國的一帶一路鐵路和能源管道建設。

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