電動車熱潮！傳大疆擬成立自動駕駛研發團隊

外媒透露，全球最大無人機製造商、中國「大疆創新」(DJI)正在建立自動駕駛領域的新研發團隊。從近期官網的招募訊息顯示，大疆正在招聘汽車電子、自動駕駛和軟件方面的工程師，有意進軍電動車領域。

消息人士指出，大疆打算對外出售自駕車輔助技術，像是光學雷達、關鍵零組件，以及自動駕駛的整合性解決方案等。不過，大疆創新目前暫無透漏任何新消息。

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