德昌電機上季營業額按年升18%
2021年01月14日 17:14
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德昌電機控股(00179)公布，截至2020年12月31日止季度，集團營業額為9.12億美元，對比 2019年同季度營業額為7.73億美元，上升18%。未計入匯率變動，營業額上升15%至8.87億美元。
截至2020年12月31日止9個月集團錄得營業額為22.42億美元，對比2019年同期營業額為23.38億美元，下跌4%。未計入匯率變動，截至2020年12月31日止9個月營業額下跌5%。
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