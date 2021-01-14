3年未見！傳康景花園低層戶每呎僅1.18萬元易手

二手交投雖然增多，但市場亦錄個別低價成交。市場消息透露，鰂魚涌康景花園一個極低層單位，實用面積845方呎，套三房間隔，曾叫價1,188萬元放盤，市傳近日突然減至1,000萬元沽出，呎價11,834元。呎價料屬項目2018年初後最低。

代理表示，是次成交呎價之低屬區內私樓罕見，差不多只等於部分已補價公屋，即使成交單位層數較低，但樓上單位成交呎價，近日普遍都達約15,000元。

屋苑本月暫錄4宗買賣，計及上述低價成交，平均實用呎價約14,330元。

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