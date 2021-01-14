標普預警未來2年國企違約數量可能增加

國際評級機構標普表示，截至去年底，該機構已對87家中國政府關聯實體進行評級，其中48家為中央政府控股，39家為地方政府控股。儘管中國政府重新關注國有企業去槓桿，且於疫情後向國企提供支持，認為未來12至24個月國企違約數量可能增加。

標普《中國政府關聯實體評級列表》報告提及，2020年大部分中國政府關聯實體的評級未發生變化，對上述實體的評級展望亦反映其評級穩定性的觀點，在政府關聯實體中，85%的展望穩定。

該機構於去年對11家中國政府關聯實體採取的評級行動，包括評級下調、展望調整，以及將等級劃分為信用觀察名單，主要由疫情所影響。

然而，標普對受評政府關聯實體獲得政府特別支持的可能性評估保持不變，因其中超過90%的個體信用狀況為「bb-」或以上。

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