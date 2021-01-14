羅兵咸永道：年度財赤料3310億　未來4年續見紅

會計師行羅兵咸永道預計，港府今個財政年度(2020年4月至2021年3月)將錄得3,310億港元財赤，創新高，比政府原先預計高1.38倍。至於財政收入則可能降至5,156億元，較政府預計少9.9%。整體支出達8,766億元，較預測高約兩成，當中包括3,179億元的紓困措施。

該機構預計，今個年度利得稅及薪俸稅收入約1,870億元，較政府原先預計少5.6%。不過，受惠去年下半年證券市場交投暢旺，整體印花稅收入將達876億元，較原先估算高近17%。另外，以政府的賣地情況而言，今年度賣地收入可能只有約673億元，較原先估計少逾四成。該機構預計截至3月底，財政儲備將為8,292億元，相當於政府整體開支的11個月左右。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥認為，政府應在財政支出上平衡各方面的考慮，預留資源應對新挑戰，部署中長期復甦。另外，根據政府最新估算，即使撇除疫情，未來4個財政年度仍可能面對高達400億至500億元的財赤，情況會否再惡化，要視乎今年疫情發展及環球復甦步伐。

該機構建議，政府應通過一系列紓困措施，包括臨時性的中小企業虧損轉回，以及因應疫情實施的一次性個人免稅額，減輕個人和企業財務負擔。至於薪俸稅方面，建議政府增加個人、已婚人士和子女免稅額，紓緩中產階層壓力，並推出主要居住地方租金開支扣稅安排等。

早前財政司司長陳茂波指，有市民建議港府加稅，王曉彥指，目前坊間仍有不少聲音，認為要先聆聽社會不同意見及進行諮詢。

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