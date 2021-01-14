新世界暫停酒店員工無薪假及減薪安排 並發放酌情花紅
2021年01月14日 17:57
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鄭志剛感謝同事辛勞。
新世界發展(00017)一份以執行副主席兼行政總裁鄭志剛簽署、致酒店各員工的內部郵件流出，表示無薪假必然影響員工生計，故由今年1月起，集團將暫停所有無薪假及減薪安排，直至另行通知，但維持今年凍薪的安排。
另外，鄭氏又稱，為感謝同事的辛勞，「我特此批准所有合資格的酒店同事(包括行政管理團隊)獲得半個月的酌情花紅」，月薪低於2.4萬元的同事將獲不少於1.2萬元的酌情花紅。
他冀以此給市場傳遞一個信息，「我們要將所有2020年的煩擾送走。現在是時候畫上一條線並重新開始」。
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