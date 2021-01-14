新世界暫停酒店員工無薪假及減薪安排　並發放酌情花紅

另外，鄭氏又稱，為感謝同事的辛勞，「我特此批准所有合資格的酒店同事(包括行政管理團隊)獲得半個月的酌情花紅」，月薪低於2.4萬元的同事將獲不少於1.2萬元的酌情花紅。

他冀以此給市場傳遞一個信息，「我們要將所有2020年的煩擾送走。現在是時候畫上一條線並重新開始」。

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