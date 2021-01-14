增加主要歸因於若干歐洲城市實行封鎖，導致高端時尚產品的消費模式從到海外購買轉變為於中國國內購買且中國奢侈品銷售反彈，中國對高端時尚產品的空運代理服務以及配送及物流服務的需求自2020年4月以來急劇增加；儘管由於新冠疫情導致全球物流中斷及航班取消，與航空公司建立完善、健全及長期關係後，集團能夠確保貨艙滿足其客戶需求；由於出現新冠疫情，全球對醫療保健及醫療用品的需求大幅增加，自2020年第一季度起，集團為衛生產品提供空運代理服務，以應對需求的大幅增長，集團預計衛生產品業務將在2021年繼續增長；及因集團實施成本控制措施及集團不斷努力提高其員工的工作效率，而導致集團的員工成本及其他行政開支下降。

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