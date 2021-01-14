美銀：港人移英料令今年「失血」逾2800億元

美資大行美國銀行發表報告指出，港人移民英國的熱潮將於今年令資金流出高達360億美元(約2,808億港元)。

上述數字來自該行估算，若港人離開，會沽出以九龍區平均樓價753萬港元的單位，以及提取所有儲蓄等。

由於英國政府預期，港人移民人數將在未來4年逐漸下降，故美銀料離港人口對港元的影響亦會跟隨減少，5年合共流出總額約5,880億元，而移民相關的資金流出將令港元匯價脫離7.75的強方兌換保證，但由於全球低利率環境將保持資金流動性強勁，故料走資不會損害香港的短期利率。

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