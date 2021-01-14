德國GDP收縮5％　08年以來最差

初步估算顯示，2020年德國經濟同比收縮5％，為08/09年金融海嘯以來最差，與市場預期的收縮5.1％相若。

服務業的經濟衰退尤為明顯，因為採取了嚴格的限制措施以遏制冠狀病毒大流行的迅速蔓延。私人消費支出下降6％（2019年：1.6％），而固定投資則下降3.5％（2019年：2.5％），其中設備投資下降12.5％。同時，外部需求對GDP產生負面影響，進出口11年以來首次下降，而服務進口由於旅行急劇減少而下降。

另外，由於在防護裝備和醫院服務上的支出增加，政府開支增長3.4％，2019年為2.7％。

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