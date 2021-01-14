董事會相信，期間財務表現轉差主要歸因於新型冠狀疫情全球大流行對集團業務的持續影響，導致傳統支付服務(尤其是旅遊及航空業)所得收入減少；為推進「支付＋SaaS」策略，集團繼續投資於新的SaaS業務，故增加研發開支以及銷售及營銷開支，以提升技術、數據與平台，並促進業務發展，為客戶制定定制化解決方案；及主要由於根據股份獎勵計劃授出受限制股份單位導致的股份支付開支對期間內的淨虧損的影響，其已於2020年上半年悉數確認，惟有關開支對不考慮股份支付開支的經調整淨利潤並無影響。

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