招行去年淨利潤973億人幣 按年增近5%

截至2020年12月31日，該行不良貸款率、不良撥備覆蓋率及貸款撥備率分別為1.07%、437.68%及4.67%，分別較2019年底下降0.09個百分點、增加10.9個百分點及下降0.3個百分點。

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