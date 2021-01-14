招行去年淨利潤973億人幣 按年增近5%
2021年01月14日 18:46
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（Getty Images圖片）
招商銀行(03968)公布2020年初步業績，該行去年歸屬於股東淨利潤按年增加44.75億元人民幣(下同)或4.82%，至973.42億元；利潤總額按年增加53.46億元或4.56%，至1,224.78億元。
截至2020年12月31日，該行不良貸款率、不良撥備覆蓋率及貸款撥備率分別為1.07%、437.68%及4.67%，分別較2019年底下降0.09個百分點、增加10.9個百分點及下降0.3個百分點。
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