傳快手通過上市聆訊 2月初掛牌籌390億
2021年01月14日 19:12
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市傳快手公司已於周四(14日)下午通過港交所上市聆訊，傳最快25日起招股，籌集50億美元(約390億港元)，計劃2月首周上市，預計可趕及農曆新年之前掛牌。
內地傳媒引述消息指，快手公司上市保薦人團隊將於1月18日起開始分析師路演，隨後將正式進入招股階段，距離該企正式向港交所提交上市申請僅70天，可謂十分「快手」。期間，快手分別與一些大型機構投資者做了不少IPO前的路演。
據報，快手的IPO份額非常受追捧，吸引了不少大型機構投資者準備進行投資。
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