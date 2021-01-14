樓價UPDATES：北角曉峯逾8年僅升值約4%

二手業主加快出貨，個別寧願小賺離場，北角曉峯三房單位，以1,638萬元售出，原業主持貨逾8年，單位僅升值約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角曉峯高層A室，實用面積766方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客斥1,638萬元承接，實用呎價21,384元，原業主於2014年9月購入，當時作價1,568萬元，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利70萬元，單位期內升值約4%。

●灣仔鴻福大廈中層A室，實用面積415方呎，兩房間隔，望樓景，以525萬元易手，實用呎價12,651元，原業主於2015年10月以400萬元買入，持貨5年多帳面獲利125萬元，單位升值31%。

●西半山富景花園錄本年首宗買賣，單位為1座高層C室，實用面積約594方呎，為兩房間隔，獲外區用家垂青，原業主叫價約1,498萬元，議價後以約1,470萬元價成交，實用呎價約24,747元。

●鴨脷洲海怡半島28座低層G室，實用面積約731方呎，套三房及士多房間隔，望街景，開價約1,350萬元，議價後以1,175萬元成交，實用呎價約16,074元，新買家為配合住屋需要，在區內主要物色大單位，入市作換樓之用。

●鴨脷洲海怡半島17座低層B室，實用面積618方呎，三房間隔，獲租客以21,500元租入，實用呎租約34.7元，新租客為外區客，見區內近期租金亦下調，決定租住單位。

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九龍區

●將軍澳晉海II第5B座低層F室，實用面積約343方呎，一房間隔，原以叫價700萬元放盤，減價62萬元或約8.9%，最後以638萬元沽出，實用呎價約18,601元，原業主於2017年11月以539萬元一手買入。持貨3年帳面獲利約99萬元，單位升值約18%。

●將軍澳廣場6座高層F室，兩房間隔，實用面積約457方呎，以800萬元放盤約兩個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約40萬元，以約760萬元成交，實用呎價約16,630元，新買家為首置客，無睇樓下承接上車。

●將軍澳中心7座中層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，去年8月開始放售，業主原叫價750萬元，終於日前以740萬元交吉形式易手，減價10萬元或約1%，實用呎價約18,227元，屋苑1月錄得約9宗二手買賣，平均實用呎價約17,021元。

●茶果嶺麗港城1月至今暫錄11宗成交，平均實用呎價14,773元，其中36座中低層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，最初開價770萬元，現以740.8萬元易手，實用呎價14,329元，新買家為首次置業人士，即買即住，議價後入市自用。

●九龍塘又一村紫藤閣低層A室，實用面積1,153方呎，套三房間隔，以2,080萬元成交，實用呎價18,040元，原業主早於1985年僅以100萬元購入，轉手帳面獲利1,980萬元離場，單位36年升值近19.8倍。

●何文田君頤峰5座中層C室，實用面積962方呎，套三房間隔，另設工人套房，最初開價2,200萬元，議價後以2,120萬元易手，實用呎價22,037元，原業主於2016年9月以1,705萬元購入，持貨逾4年，沽貨帳面獲利415萬元，單位期內升值24%。

●旺角寶興大樓高層K室，實用面積約365方呎，三房間隔，放盤約一個月，原先叫價448萬元，經議價後減價28萬元或約6%，至近日以420萬元沽出，實用呎價約11,507元，業主於2012年10月以約255萬元購入，持貨約8年帳面獲利約165萬元，物業升值約65%。

●長沙灣昇悅居2座高層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，去年11月開價998萬元，本月初調整叫價至960萬元即獲洽購，現累減45萬元，以953萬元成交，實用呎價18,222元，原業主於2017年3月以780萬元買入，持貨不足4年帳面獲利173萬元，單位期內升值22%。

●荔枝角美孚新邨1月暫錄13宗買賣，平均實用呎價約13,306元，成交包括6期恆柏道2號中層B室，實用面積716方呎，三房間隔，吸引用家承接，原先叫價990萬元，降價39.2萬至950.8萬元成交，減幅4%，實用呎價約13,279元。

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新界區

●東涌映灣園1月半個月錄得23宗買賣，已達上月成交量80%，其中6座高層F室，實用面積550方呎，享山景，叫價698萬元，經議價後，以680萬元沽出，實用呎價12,364元，新買家為港島區租客，由於有朋友居住東涌，多次探訪後，決定於區內置業。

●東涌映灣園9座中高層G室，實用面積約757方呎，套三房間隔，望海景，去年6月開始放盤，原叫價880萬元，經議價後微減2萬元或約0.2%，至近日以878萬元沽出，實用呎價約11,598元，原業主於2013年9月以約596萬元購入，持貨約7年帳面獲利約282萬元，物業升值約47%。

●屯門翠寧花園1座低層J室，實用面積484方呎，兩房一廳間隔，外區客為鄰近家人居住，方便照應，遂便決定預繳一年租金，業主亦即時減租1,000元，單位終以月租9,000元租出，實用計算呎租18.6元，如以同類型單位銀行估值約467.5萬元計算，該單位的租金回報率達2.3厘。

●屯門邁亞美海灣6座高層C室，實用面積475方呎，兩房間隔，享全海景，叫價605萬元，議價後以593.8萬元成交，實用呎價12,501元，新買家為新婚夫婦，之前在區內租樓，由於準備增添家庭成員，決定置業，見屯赤隧道通車後，成交暢旺，怕遲買會貴，加上有家人的資金支持，隨即加快入市。

●天水圍栢慧豪園1月價、量齊升，至少錄得9宗買賣，較上月全月3宗反彈2倍，平均實用呎價12,247元，較上月升約3%，成交包括6座高層C室，實用面積498方呎，兩房間隔，減價20萬元，以620萬元成交，實用呎價12,450元，新買家為區內上車客。

●元朗尚悦．嶺1座高層B室，實用面積279方呎，開放式間隔，望山景，原先開價12,000元，最終以9,500元租出，實用呎租約34.1元，租客為本區客。

●元朗尚悅2座中層F室，實用面積356方呎，「細兩房」間隔，叫價518萬元，原業主鑑於疫情不設睇樓，仍獲一名上車客不睇樓作出洽購，減價3萬元，隨即以515萬元成交，實用呎價14,466元，原業主於2018年1月以470萬元買入，持貨剛滿3年隨即轉售，帳面獲利45萬元或約9.6%。

●粉嶺花都廣場1月暫錄6宗成交，其中2座低層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，議價後以506.8萬元獲承接，實用呎價13,697元，原業主於2015年以368萬元購入，持貨約6年，是次沽出單位獲利約138.8萬元離場，單位升值約37.7%。

●粉嶺中心G座高層1室，實用面積368方呎，兩房間隔，望內園景，開價505萬元，放盤4個月，獲同區上車客以495萬元承接，實用呎價13,451元，原業主於2011年5月購入上址，當時作價213萬元，持貨9年多至今轉售帳面獲利282萬元，單位期內升值約1.3倍。

●大埔昌運中心華昌閣低層A室，實用面積342方呎，兩房間隔，開價550萬元，放盤3個月，減價42萬元，減幅7.6%，獲用家以508萬元承接，實用呎價14,854元，原業主於2009年10月購入上址，當時作價155萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利353萬元，單位期內升值近2.3倍。

●沙田好運中心柏林閣低層F室，實用面積334方呎，兩房間隔，議價後以510萬元易手，實用呎價15,269元，原業主於1983年以21.5萬元入市，持貨38年帳面獲利約488.5萬元離場，單位升值約23倍。

●沙田溱岸8號5座中層B室，實用面積941方呎，套三房間隔，以1,680萬元沽出，實用呎價約17,853元，原業主則於2012年以956萬元購入，持貨9年，沽出帳面獲利約724萬元離場，單位升值約76%。

●馬鞍山薈朗2座高層B2室，實用面積225方呎，開放式間隔，以406萬元易手，實用呎價18,044元，原業主於2016年以323萬元購入，持貨5年帳面獲利83萬元離場，單位升值約26%。

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