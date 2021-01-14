華晨汽車閻秉哲留任董事

經考慮該決定之影響以及閻秉哲為集團服務之過往合規記錄、經驗及貢獻，董事會認為，閻秉哲有能力繼續履行其作為董事之職責，且上述事宜並無影響彼擔任董事之合適性。再者，董事會認為，該決定並無對集團之業務或營運造成任何重大不利影響。

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