醫渡科技膺雙料新股王　暗盤每手賺逾1.2倍

醫渡科技暗盤表現讓投資者狂歡，於耀才的交易場一度升1.44倍，高見64.2元，每手帳面最多賺3,790元，收市升幅收窄至1.24倍，報59元，每手帳賺3,270元。

該公司股份認購人數眾多，僅約38.89萬名「幸運兒」獲派股份，一手中籤率20%，認購200手始獲1手，另獲462大戶以「頂頭槌飛」認購約7.82萬手，最終獲發65手。假設孖展息率為2.88厘借九成孖展，7日孖展息約10.32萬元，意味首日升約63%才可「回本」，若首日以耀才暗盤收市價計，每張飛淨賺10.92萬元。

市場當旺，新股接踵而來。騰訊為最大股東的內地短片社交平台快手，市傳已在通過聯交所上市聆訊，將於下周進行預路演，最快本月25日起招股，計劃2月首周掛牌。早前傳其集資50億美元(約390億港元)，目標上市估值為500億美元(約3,900億港元)。

中國網約車平台嘀嗒出行傳本月內進行聯交所上市聆訊，計劃集資5億美元(約39億港元)。

已申請在港第二上市的內地短片平台嗶哩嗶哩(又稱B站，美股：BILI)，內媒指，這家近期大力發展自製動畫的公司已完成全購繪夢動畫，持股增至100%。

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