醫渡科技膺雙料新股王 暗盤每手賺逾1.2倍
2021年01月14日 21:24
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周五有5隻新股齊上市！當中以騰訊控股(00700)有份投資的醫療科技公司醫渡科技(02158)最注目，吸引逾117萬人認購，不計上市計劃已告吹的螞蟻集團，打破工商銀行(01398)2006年的人氣王紀錄，本港公開發售超購1,632.84倍，凍資逾6,722億元，亦破去年農夫山泉(09633)的紀錄，膺史上新股雙料冠軍，成為新的人氣王及凍資王！
醫渡科技暗盤表現讓投資者狂歡，於耀才的交易場一度升1.44倍，高見64.2元，每手帳面最多賺3,790元，收市升幅收窄至1.24倍，報59元，每手帳賺3,270元。
該公司股份認購人數眾多，僅約38.89萬名「幸運兒」獲派股份，一手中籤率20%，認購200手始獲1手，另獲462大戶以「頂頭槌飛」認購約7.82萬手，最終獲發65手。假設孖展息率為2.88厘借九成孖展，7日孖展息約10.32萬元，意味首日升約63%才可「回本」，若首日以耀才暗盤收市價計，每張飛淨賺10.92萬元。
超購1,273倍的網上車市(01490)一手中籤率僅0.43%，抽250手才穩獲1手，以近招股價上限的1.23元定價，國際發售錄21.7倍大幅超額認購。暗盤一度升54.47%，收市報1.72元，升39.83%，每手帳面獲利1,960元。
惟非隻隻新股暗盤表現亮眼，內地女星劉詩詩是主要股東的劇集製片商及發行商稻草熊娛樂(02125)錄得超額認購402.54倍，但曾跌穿招股價，低見4.99元，較招股價5.88元低15.13%，及後回升，收市報7.75元，升31.8%，每手帳賺1,870元。
中成藥生產商現代中藥集團(01643)亦曾「潛水」，挫1.69%，收市報1.21元，較招股價1.18元升2.54%，每手僅帳賺90元。由內房榮盛發展分拆的物業管理公司榮萬家(02146)以下限13.46元定價，收市報13.28元，跌1.33%，每手帳蝕90元。
市場當旺，新股接踵而來。騰訊為最大股東的內地短片社交平台快手，市傳已在通過聯交所上市聆訊，將於下周進行預路演，最快本月25日起招股，計劃2月首周掛牌。早前傳其集資50億美元(約390億港元)，目標上市估值為500億美元(約3,900億港元)。
中國網約車平台嘀嗒出行傳本月內進行聯交所上市聆訊，計劃集資5億美元(約39億港元)。
已申請在港第二上市的內地短片平台嗶哩嗶哩(又稱B站，美股：BILI)，內媒指，這家近期大力發展自製動畫的公司已完成全購繪夢動畫，持股增至100%。
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