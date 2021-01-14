氣候變遷帶動！美銀看好銅價突破1萬美元

外國傳媒報道，美國銀行估計，銅價到今年第4季平均每噸上看9,500美元，原因是政府擴大刺激計劃、通脹升溫，以及歐美經濟回溫。

該行指出，在各界更重視對抗氣候變遷之際，政府支出值得關注，因為去碳化會是金屬利多，銅價每公噸可望突破10,000美元。分析師表示，銅市將陷入供給短缺，原因是供應面受干擾及庫存偏低。

倫敦金屬交易所(LME)銅價周四(14日)報每噸8,004美元，變幅不大。目前美銀估計今年銅價平均為每噸8,725美元，較原先估計上調15%。

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