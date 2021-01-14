拜登也偷師！特朗普經濟學留下極大啟示　就是...

美國媒體評論指出，美國總統特朗普縱有萬般不是，但至少有件事判斷正確，就是利率！若即將上台的拜登政府能從過去4年「特朗普經濟學」得到甚麼教訓，就是經濟發熱及龐大的赤字不會造成通脹失控。

分析指出，特朗普漠視專家建議，並打破數十年來歷任總統不對聯儲局貨幣政策說三道四的先例，威脅聯儲局政治中立性，但不代表特朗普對利率看法就是錯的。

新冠肺炎疫情來襲前，美國失業率降到4%以下，通脹仍低，工資穩定攀升，尤其是中低收入者。考量通脹因素後，美國家庭所得中位數2016年至2019年增加9%。即使特朗普大幅減稅，利率也未如專家警告那般竄升：國會預算辦公室(CBO)2018年春預測，2019年美國10年期國債孳息率平均3.5厘，但實際僅2.1厘，讓聯邦政府能更輕鬆舉債。

然而，聯儲局在2017和2018年採取行動防範經濟過熱，理由是唯恐就業市場改善會導致通脹升得過高。後來，聯儲局在2019年失業率非常低時開始減息，形同默認先前加息太猛，意在預防的通脹復熾並未發生。

因此，分析呼籲總統當選人拜登，若要讓美國經濟再度偉大，應記取特朗普時代留下的總體經濟教訓。目前看來展望樂觀。拜登政府經濟政策要員似乎都迫切希望推動疫後經濟復甦，顯示已吸取過去4年的經驗。

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