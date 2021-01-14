譚木匠1587萬人幣購子企股份　整合線上業務

售江蘇譚木匠9.09%的股權，代價為1,587.3萬元人民幣。收購事項完成後，江蘇譚木匠將成為譚木匠的間接全資附屬公司。

收購事項將使譚木匠能夠完全控制並繼續發展其線上業務。譚木匠在通告中稱，疫情促使譚木匠嘗試發展「在線宅經濟」，探索線上新零售模式，因此決定整合其對線上業務的控制權，藉以更好地為競爭環境中的潛在變化做準備並作出應對。

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【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

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