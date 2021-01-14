新盤UPDATES：山頂超級豪宅項目將啟動推盤

兩個大型新盤同步推售，市場認購反應踴躍，當中將於星期日率先開售的啟德項目，已預告有機會下周緊接加推單位進行次輪銷售。同時，個別超級豪宅項目亦將啟動推盤，最快下周起接受預約睇樓。

●啟德MONACO周六截票 料可衝破3000登記

大型新盤推售吸引購買力加速流入一手樓市。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO落實星期日開售145伙，收票反應持續踴躍，截至今(14日)晚料可錄約2,800個登記，料星期六(16日)截止接受認購後可錄逾3,000個登記，預計周日(17日)銷售反應理想，好大機會下周進行次輪銷售。

因應不少投資者有意選購單位收租，是次特別夥拍同系夏利文物業管理，成立超過10人的新團隊，為項目買家提供一站式租務管理服務，包括放盤、睇樓及合約處理等工作，亦會提供詳細書面報告，收費料較市場上一般地產代理為低。

同系山頂道77至79號豪宅項目，樓書明(15日)將會上網，料下周開始接受預約參觀現樓洋房，是次設有2間連裝修示範屋。

●SEA TO SKY單日連沽兩伙三房大戶

受惠兩大全新樓盤推售，同區其他項目亦續錄承接。長實集團（01113）位於將軍澳日出康城的SEA TO SKY，單日連沽兩伙三房戶，當中3座高層J室，售價1,406.4萬元，呎價17,536元。據一手銷售資訊網資料，嘉華國際（00173）的啟德嘉峯匯亦連沽3伙，包括Urban Villa 1座2樓G室，成交價1,749.9萬元，呎價24,170元。

●上月累積貨尾量回落至1.18萬伙 創14個月低

貨尾量再次跌穿1.2萬伙水平，美聯指出，去年12月累積貨尾量錄約11,825伙，按月回落約3.8%，並創14個月新低。若以過去一年計算，上月數字比起2019年同期的12,862伙減少逾千伙，跌幅約8.1%。

●中洲置業火炭項目軟銷 夥區內藝術家創作3D畫廊

中洲置業積極部署今年推售港鐵火炭站旁大型住宅項目，現率先進行市場軟銷工作，發展商夥拍「藝力火炭」向8位當區藝術家徵集過往作品，包括陶瓷、水墨畫、木雕等，再創作成8個虛擬3D畫廊，背景分別有隧道、火星、太空艙等等，除為藝術家提供免費戶外展覽場地外，更為建築項目注入生氣、活力，亦可美化社區，最重要是貫徹公司品牌信念，把藝術及創意融入發展項目。

公眾人士可穿梭於火炭區不同的工作室之間， 參與導賞團、座談會、工作坊及路邊藝術等豐富節目，親身感受融入環球藝術創意氣息的火炭社區， 開放日於2021年1月中下旬一連兩個周六、日舉行。

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