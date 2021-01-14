上半月藍籌盤半數跌價　西貢舖4年料蝕3800萬

二手業主加快出貨，紛紛減價「谷客」，綜合市場資料，十大屋苑1月份上半月平均實用呎價，佔一半較上月同期回落，港島指標項目鰂魚涌太古城跌幅達6.2%最多，紅磡黃埔花園亦錄3.2%的跌幅。不過，買家趁低價加快入市，帶動該批屋苑交投量按月升近22%。

太古城本月交投加快，暫錄20宗買賣，按月增逾40%，平均呎價約1.87萬元。美聯吳肇基表示，屋苑成交均價與上月底相若，維持每方呎1.9萬元以下的低水平，原因是近日成交單位，大多在市場放售已一段時間，故普遍有較大減幅。同時，買家恐農曆年後樓價轉升，加快趁低吸納，交投因而增多。

事實上，上述10個屋苑1月暫錄約151宗買賣，與上月同期約124宗相比，增加約27宗，當中佔70%項目交投向上，以黃埔花園增幅達一倍最多。中原周德龍指，屋苑本月暫錄12宗買賣，平均呎價16,452元。業主接受疫情下減價賣樓。其中2期7座低層A室兩房單位，實用面積389方呎，減價67萬元，獲上車客以663萬元承接，呎價17,044元，低市價約5%。

同屬九龍藍籌的荔枝角美孚新邨，1月份錄13宗買賣，平均呎價按月跌約2.6%至13,306元。美聯吳志輝透露，項目近期成交集中為質素較遜色單位，故拖低成交均價。

鴨脷洲海怡半島近日交投氣氛上揚，較去年12月升逾60%至21宗，同期平均呎價降1.4%至16,534元。該行鄭祖發稱，項目28座低層套三房連士多房單位，劈價175萬元，成交價1,175萬元，呎價約16,074元。

至於本月平均呎價向上的5個屋苑，以茶果嶺麗港城按月漲7.2%最顯著，本月暫錄11宗買賣，較上月同期多一宗。其次的東涌映灣園1月錄23宗買賣，平均呎價11,605元，按月增幅達4.5%。中原陳旭明指，屯赤隧道通車後，東涌區交投轉旺，其中映灣園1月暫時成交量，已佔上月全月約80%。

他續稱，部分外區客轉購區內物業，映灣園6座高層F室，實用面積550方呎，叫價698萬元，經議價後，獲原於港島租樓的買家以680萬元購入，呎價12,364元。

此外，雖然沙田第一城、將軍澳新都城及鰂魚涌康怡花園，本月成交平均呎價亦高於上月同期，但升幅不足1%。

●納米樓菁雋年多賺逾40萬

二手市場氣氛稍為回升，就連納米樓都錄獲利轉手個案。屯門菁雋一個辣招放盤，減價後以235萬元轉手，原業主持貨僅一年多，帳面獲利逾40萬元離場。

市場消息透露，上述單位為中層32室，實用面積131方呎，開價245萬元放盤，減價10萬元後沽出，呎價17,939元。據了解，原業主於2019年購入，轉手需付的10%額外印花稅，料由新買家支付。

新樓辣招鬆綁後即錄成交。美聯黃家樂稱，馬鞍山雲海松海臺2座地下連花園單位，實用面積679方呎，叫價1,700萬元，減至1,400萬元連租約沽出，呎價20,619元，若以現時月租3萬元租約計，回報率約2.6厘。

據了解，原業主為投資者，於2018年1月購入上址，帳面雖貶值約180萬元，但入市時料可獲最多逾12%現金回贈。黃氏續稱，政府撤辣對樓市起利好作用，推動樓市交投。

此外，部分市區屋苑續現低價。消息稱，鰂魚涌康景花園一個極低層套三房戶，曾有多次承按紀錄，叫價1,188萬元放盤，市傳近日減至1,000萬元沽，呎價11,834元料屬項目2018年初後最低。該盤近日成交呎價普遍達約1.5萬元。而何文田半山壹號半山徑36號一個中層戶，市傳售2,638萬元，呎價約1.66萬元料為近年低位。

●鄧成波家族傳4億沽西貢花園巨舖

資深投資者鄧成波家族再沽售商舖物業，市場消息透露，其擁有的西貢花園地下入口連一樓全層大型舖位，市傳以約4億元易手，低市價約5%，持貨約4年蝕讓約3,800萬元。

據悉，該舖面積共約28,439方呎，由超級市場租用，今年4月租金會調升至逾200萬元，以最新成交價計算，租金回報達約6厘。該舖於2017年3月透過買賣公司形式購入，作價約4.38億元，即是次交易有機會帳面蝕讓約8.7%。

另方面，市場人士指出，長沙灣青山道247號地舖，建築面積約1,150方呎，原先叫價約3,800萬元，最終累減約1,580萬元或約42%，以2,220萬元登記沽出，低市價約15%，呎價約19,304元。原業主於2009年10月以890萬元買入。

該舖租客為髮廊，月租金約5.6萬元，租期至明年2月，回報率約3厘。該項目貼鄰的青山道245號全幢，由鄧成波等持有，日前市傳以約4,200萬元易手。

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